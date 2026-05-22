500-Euro-Deal endet mit Festnahme: Verdächtiger verkauft Rad an Fahnder

Der Mann wollte das Rad laut Polizei um rund 500 Euro verkaufen. Besonders verdächtig: Er erklärte dem vermeintlichen Interessenten, das Fahrrad erst kurz zuvor „auf der Straße“ gekauft zu haben.

Der Kriminalbeamte zeigte sich von dem Angebot wenig überzeugt und forderte Unterstützung an. Mithilfe eines Aufklebers auf dem Fahrrad gelang es den Ermittlern schließlich, jenes Geschäft auszuforschen, in dem das Rad ursprünglich verkauft worden war. In weiterer Folge konnte auch der rechtmäßige Besitzer des Fahrrads ermittelt werden.