Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Wien

Einjähriger erlitt auf Wiener Spielplatz schwere Kopfverletzung

Der Bub musste per Hubschrauber ins Spital mit Verdacht auf ein Wirbelsäulentrauma. Dort wird er intensivmedizinisch betreut.
22.05.2026, 11:12

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Krankenwagen mit Blaulicht fährt schnell durch eine Stadt.

Ein einjähriges Kind hat sich am Donnerstag beim Spielen in einem Park in Wien-Favoriten eine schwere Verletzung zugezogen. Der Bub soll beim Motorikpark im Helmut-Zilk-Park mit dem Kopf auf einen Stein gefallen sein, berichtete die Berufsrettung Wien am Freitag.

Mordanklage gegen 14-Jährige: Frau auf Wiener Friedhof getötet

Der Bub wurde von den Einsatzkräften versorgt und per Rettungshubschrauber mit Verdacht auf ein Wirbelsäulentrauma in ein Krankenhaus gebracht. Dort wird er intensivmedizinisch betreut.

Wien Favoriten
Agenturen  | 

Kommentare