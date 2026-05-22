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Einjähriger erlitt auf Wiener Spielplatz schwere Kopfverletzung
Der Bub musste per Hubschrauber ins Spital mit Verdacht auf ein Wirbelsäulentrauma. Dort wird er intensivmedizinisch betreut.
Ein einjähriges Kind hat sich am Donnerstag beim Spielen in einem Park in Wien-Favoriten eine schwere Verletzung zugezogen. Der Bub soll beim Motorikpark im Helmut-Zilk-Park mit dem Kopf auf einen Stein gefallen sein, berichtete die Berufsrettung Wien am Freitag.
Der Bub wurde von den Einsatzkräften versorgt und per Rettungshubschrauber mit Verdacht auf ein Wirbelsäulentrauma in ein Krankenhaus gebracht. Dort wird er intensivmedizinisch betreut.
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