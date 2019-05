Wie das Potenzial der Wiener Clubkultur besser genutzt werden soll

Grießler will alle Ansprechpartner an einen Tisch holen und über Probleme und Möglichkeiten sprechen. Die Aufgaben in der Nacht sind nämlich vielfältig: Sie gehen von 24-Stunden-Services für Clubbesitzer bis hin zur Mediation, wenn es beispielsweise zwischen Anrainern und Partygästen zu Problemen kommt.

Die Förderung der Wirtschaft in der Nacht wäre aber nicht nur in Sachen Tourismus von Vorteil: Derzeit arbeiten rund 24.000 Menschen in Wien erst, wenn es dunkel wird. Zu 99 Prozent arbeitet das Personal in Restaurants oder Betrieben mit einer Ausschanklizenz.

Die höchste Lokaldichte finden Nachtschwärmer in der Bundeshauptstadt übrigens im ersten Bezirk und rund um den Naschmarkt, auf den Plätzen zwei bis vier rangieren Favoriten, Meidling und die Brigittenau.