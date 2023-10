Wickel in Floridsdorf: Siedler gegen Seilbahn auf den Kahlenberg

Während man in der Stadt, auf der anderen Donauseite von einem Projekt spricht, das eher „auf Luft“ gebaut ist, gehen in der Siedlung in der Schwarzlackenau mit 3.300 Hauptgemeldeten die Wogen hoch. Dabei sind die Siedler nicht alleine auf weiter Flur: Alle im Bezirksparlament vertretenen Parteien mit Ausnahme der Neos sind gegen die Bahn. Es gibt dazu auch ein Nein der Stadtregierung.

Bezirkschef Papai (SPÖ) will sich auf diese Machtballung nicht verlassen. Im Gespräch mit dem KURIER sorgt er sich: „Sollte man am Ende über das Seilbahn-Projekt im Verkehrsministerium entscheiden, hätte es die Stadt nicht mehr in der Hand.“