WG-Streit eskaliert: Mann schlägt Mitbewohner Zahn aus

Ein 28-jähriger Österreicher soll im Zuge eines Streits am Donnerstagabend in der Siemensstaße in Wien-Floridsdorf seine zwei Mitbewohner mit dem Umbringen bedroht haben. Der Tatverdächtige soll dann einem der zwei Opfer mit Faustschlägen einen Zahn ausgeschlagen und schwer verletzt haben.

Der Mann flüchtete nach der Tat, kehrte jedoch nach kurzer Zeit wieder zum Tatort zurück. Er wurde festgenommen. Bei dem Tatverdächtigen fanden die Beamten knapp 100 Tabletten Extasy. Die Drogen wurde sichergestellt. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

