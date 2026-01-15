Die Kältewelle ist noch lange nicht ausgestanden. Auch am Donnerstag kam es in Österreich wieder zu zahlreichen witterungsbedingten Zwischenfällen. Neben zahlreichen Unfällen forderte die aktuelle Kältewelle auch bereits drei Todesopfer. Anfang der Woche kehrte ein dänischer Urlauber in Salzburg nicht mehr von seinem nächtlichen Ausflug zurück, er erfror mitten in Bad Gastein, unweit des berühmten Wasserfalls in der Ortsmitte. Und in Wien wurden am Donnerstag bekannt, dass in den vergangenen Tagen zwei Obdachlose in den kalten Nachtstunden erfroren.

So kalt wie lange nicht mehr Zuletzt wurden im Jänner 2017 ähnliche Temperaturen wie diese Woche verzeichnet: Österreichweit lag der Jänner bis dato rund 3 Grad unter dem klimatologischen Mittel. Während es zur Wochenmitte wieder etwas wärmer wurde, sinken die Temperaturen jedoch am Wochenende wieder. Vor allem im Osten Österreichs herrscht nach wie vor Eiszeit. Je weiter westlich, desto wärmer Am Freitag gibt es in den Alpen viel Neben und in den trüben Regionen höchstens minus 2 bis plus 3 Grad. Im Bergland sind bei Sonnenschein dann im Laufe des Tages Tageshöchsttemperaturen von bis zu 10 Grad möglich.

Auch am Samstag halten sich in den Tälern ausgedehnte Hochnebelfelder. Stellenweise kann es nieseln, es bleibt kalt. In den Alpen scheint hingegen verbreitet die Sonne. Auch am Samstag erreichen die Höchstwerte je nach Nebel und Sonne minus 2 bis etwa plus 10 Grad. Für Sonntag und Montag werden in Innsbruck sogar Tageshöchsttemperaturen von 8 bzw. 7 Grad erwartet. Im Osten hingegen hält sich die hartnäckige Winterluft. Für Wien werden Temperaturen von minus 6 bis minus 5 Grad erwartet. “Nächste Woche wird sich von Osteuropa her der Dauerfrost weiter verschärfen", meldet etwa Meteorologe Clemens Grohs von Kachelmannwetter. "Dafür wird es oft sonnig." Eisige Prognose Im 14-Tage-Trend prognostiziert Kachelmannwetter sogar bis zu minus elf Grad für den 24. Jänner in Wien prognostiziert – allerdings ist die Prognose noch mit Vorsicht zu genießen