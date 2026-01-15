Anhaltende Kälte: Zwei obdachlose Männer in Wien erfroren

"Wir sind sehr betroffen und traurig", schreibt Wiens Caritas-Direktor Klaus Schwertner auf den Sozialen Medien. Der Winter hat in den vergangenen zwei Tagen bereits das Leben von zwei Obdachlosen gefordert. Beide wurden von den Streetworkteams der Caritas gefunden, wie dort auf Anfrage bestätigt wird. Einer der beiden wurde demnach vergangenen am Sonntag in einem Park in Wien-Favoriten aufgefunden. Nachdem der Mann nicht mehr ansprechbar gewesen war, hätten die Sozialarbeiter sofort die Rettungskräfte verständigt und gemeinsam mit Beamten der Polizei Reanimationsversuche unternommen. Die Sanitäter, die kurze Zeit später eintrafen, konnten jedoch nurmehr den Tod des Mannes feststellen.

Der andere Obdachlose sei am Samstag davor gefunden in Wien-Floridsdorf von den Caritas-Streetworkern der Caritas aufgesucht und schließlich durch die Rettung ins Krankenhaus gebracht worden. Dort sei er nun den Folgen der Unterkühlug erlegen. Die anhaltende Kälte hat bereits bereits in mehreren Fällen zu Unterkühlungen geführt, wie die Caritas erklärt. Bis zu diesen zwei tragischen Fällen konnten die Betroffenen jedoch noch rechtzeitig ins Krankenhaus eingeliefert und stabilisiert werden. 8.000 Meldungen beim Kältetelefon Das liege nicht zuletzt daran. dass die Österreicherinnen und Österreicher das Kältetelefon häufig nutzten: Seit November sind allein in Wien mehr als 8.000 eingegangen. Zuletzt seien bis zu 350 Meldungen pro Tag eingegangen. „Unsere Bitte lautet: Halten wir diese Hilfe weiter aufrecht! ", sagt Schwertner. "Jeder Hinweis, jeder Anruf kann Leben retten. Wenn sich eine Person in akuter Gefahr befindet, rufen Sie bitte umgehend die Rettung.“

Die Todesfälle würden auf tragische Weise verdeutlichen, wie lebensbedrohlich die eisigen Temperaturen für obdachlose Menschen seien. "Danke an alle Menschen, die die Nummer des Kältetelefons wählen uns uns Hinweise geben, wo sich Schlafplätze von obdachlosen Menschen befinden bzw. an welchen Orten obdachlose Menschen angetroffen werden. Wichtig dabei bleibt: In allen medizinischen Notfällen bitte die Rettung unter 144 verständigen.“ Die Caritas werde weiterhin alles unternehmen, um Menschen in Not jetzt in der kalten Jahreszeit zu unterstützen – mit Notquartieren, Wärmestuben, den Suppenbussen und mobilen Streetworkteams.