Wettbüro in Landstraße überfallen, Täter auf der Flucht

In Wien-Landstraße ist am späten Sonntagabend ein Wettbüro überfallen worden. Ein Mann kam laut Polizei gegen 23.30 Uhr in das Lokal in der Schlachthausgasse, bedrohte einen Mitarbeiter mit einem Messer und forderte Geld. Der Räuber erhielt Bargeld ausgehändigt und flüchtete. Eine Sofortfahndung der alarmierten Polizei verlief ergebnislos, verletzt wurde niemand. Das Landeskriminalamt Wien übernahm die weiteren Ermittlungen.

