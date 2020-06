Westeinfahrt bleibt Ärgernis für Pendler

Die zuständige MA 28 denkt jetzt sogar über rechtliche Folgen für die Baufirma Porr nach. "Wir haben im Jahr in Wien rund 14.000 Baustellen. Es kommt immer wieder zu Problemen wegen Verzögerungen, die man oftmals nicht vorher absehen kann. Trotzdem prüfen wir derzeit Konsequenzen für die Baufirma", bestätigt Holzmüller.

Seitens der Porr hieß es auf KURIER-Anfrage nur, dass man eng mit der Stadt zusammenarbeite. Fakt ist, dass der Baustellen-Sommer – und damit das leidige Pendler-Thema Westeinfahrt – gerade erst begonnen hat. Bis Anfang November ziehen sich die Baustellen vom Westen her in Richtung Stadtzentrum. Am Ende steht eine Erneuerung des Gaudenzdorfer Gürtels bis zur Schönbrunner Straße.