Westbahnhof: Mann unter Drogen attackierte Passanten mit Küchenmesser

Ein unter Drogen stehender 42-Jähriger ist am Donnerstag in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus festgenommen worden, nachdem er zuvor einen 22-Jährigen geschlagen haben und dessen 21-jährigen Begleiter mit einem Küchenmesser bedroht und gestochen haben soll.

Zu dem Vorfall kam es gegen 20.30 Uhr am Europaplatz beim Westbahnhof, berichtete die Landespolizeidirektion Wien am Freitag in einer Aussendung.

Mit Steinen herumgeworfen

Zuvor soll der 42-Jährige Steine in die Luft geworfen haben, woraufhin ihn der 22-Jährige zur Rede stellte, was wiederum zu einem Streit zwischen den beiden führte. Der Verdächtige soll dann mit einem Küchenmesser in die Richtung des 21-Jährigen gestochen haben, wobei er die Jacke von einem der Opfer beschädigte.