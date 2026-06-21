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Wien

Westbahnhof Wien: Drei verletzte Polizisten nach Diebstahl

Ein 21-jähriger Österreicher verletzte laut Polizei nach einem Ladendiebstahl am Westbahnhof drei Beamte.
21.06.2026, 11:28

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Ein Ladendiebstahl am Wiener Westbahnhof führte am 20. Juni 2026 zu einem Polizeieinsatz: Ein 21-jähriger österreichischer Staatsbürger soll in der Polizeiinspektion Westbahnhof einschreitende Beamte mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Drei Polizisten wurden dabei verletzt und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen.

Vom Supermarkt in die Polizeiinspektion

Der Vorfall ereignete sich am 20. Juni 2026 um 18:15 Uhr am Westbahnhof im 15. Wiener Gemeindebezirk. Ein Mitarbeiter eines Supermarkts hatte einen Mann bei einem Ladendiebstahl ertappt und verständigte die Polizei. Die anschließende Identitätsfeststellung erfolgte in der Polizeiinspektion Westbahnhof.

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Festnahme mit Hand- und Fußfesseln

Im Zuge der Identitätsfeststellung soll der Tatverdächtige die einschreitenden Polizisten plötzlich mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Laut Polizei war der 21-Jährige äußerst aggressiv, weshalb die Beamten ihn unter Anwendung von Körperkraft festnahmen. 

Dem Tatverdächtigen wurden sowohl Hand- als auch Fußfesseln angelegt. Drei Polizisten wurden bei der Amtshandlung verletzt und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen.

Blaulicht
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