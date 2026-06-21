Westbahnhof Wien: Drei verletzte Polizisten nach Diebstahl

Ein Ladendiebstahl am Wiener Westbahnhof führte am 20. Juni 2026 zu einem Polizeieinsatz: Ein 21-jähriger österreichischer Staatsbürger soll in der Polizeiinspektion Westbahnhof einschreitende Beamte mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Drei Polizisten wurden dabei verletzt und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen.

Vom Supermarkt in die Polizeiinspektion

Der Vorfall ereignete sich am 20. Juni 2026 um 18:15 Uhr am Westbahnhof im 15. Wiener Gemeindebezirk. Ein Mitarbeiter eines Supermarkts hatte einen Mann bei einem Ladendiebstahl ertappt und verständigte die Polizei. Die anschließende Identitätsfeststellung erfolgte in der Polizeiinspektion Westbahnhof.