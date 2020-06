Wenn der Winterpelz Saison hat

Von den Habsburgern 1752 gegründet, ist der Tiergarten in Wien-Hietzing der älteste noch bestehende Zoo der Welt. Verschiedene Themenhäuser wurden über die Jahre erneuert und so immer mehr Tiere in Schönbrunn beheimatet. Über 8000 Tiere leben derzeit in Schönbrunn, die über 700 verschiedene Arten angehören. Der zirka 17 Hektar große Zoo lockt jährlich mehr als zwei Millionen Besucher an und wurde im Jahr 2012 zum dritten Mal in Folge zum besten Zoo Europas gekürt. Seit dem Jahr 1996 ist der Tiergarten als Teil der Gesamtanlage Schloss Schönbrunn sogar UNESCO- Weltkulturerbe. Rund 100.000 Menschen lassen es sich 39 Euro kosten, um immer in den Zoo gehen zu können: Sie haben sich Jahreskarten zugelegt.