Wenn das Tanzbein Pause macht

Wer ständig über Bälle wirbelt, der kann nur ein Party-Tiger sein – denkt man schnell. Yvonne Rueff ist zwar eine leidenschaftliche Tänzerin und besuchte bereits mit 13 Jahren ihren ersten Ball, eine große Partymacherin ist sie aber eigentlich nicht. Wenn es also mal einen Abend ohne Society-Termin gibt, dann zieht sich die 38-Jährige gerne in die Bar Kiez zurück. Einem Lokal, in dem Hunde so geschätzt werden, kann Hundeliebhaberin Rueff gar nicht fernbleiben. Und wenn es Aperol Spritzer gibt, dann noch weniger. Den schenkt ihr Barkeeper Oliver natürlich ein, lieber macht er aber ausgefallenere Cocktails wie „Kiez Mother’s Ruin“. Dieses Getränk bekommt Rueff serviert, als der KURIER die Profitänzerin in dem Lokal trifft.

In letzter Zeit besucht sie das Lokal allerdings nicht so oft, wie sie das gerne würde. Für Tanzschulbesitzer ist die Faschingszeit nun mal eine geschäftige Zeit (auch wenn Rueffs eigener Ball, Dancer Against Cancer, erst am 11. April stattfindet). Vor allem seit die Wiener das Tanzen wieder für sich entdeckt haben. Obwohl, entdeckt haben es zuerst vordergründig die Frauen. Die Männer folgen zögerlich – oft aus Eifersucht. Die Ehefrau zwei Stunden lang von einem anderen Mann übers Parkett führen lassen? Dann doch lieber in den sauren Apfel beißen und selbst das Tanzbein schwingen. Und (nicht, dass sie es laut sagen würden) vielen scheint es dann doch richtig Spaß zu machen.