Weltraumflug am Karlsplatz beim Festival „Space in the City“

Dass Österreich überhaupt einen Weltraumminister braucht, erklärt Hanke unter anderem damit, dass die Erdbeobachtung für die Stadtentwicklung wichtig sei. „Man erkennt, wie und wo man steuernd eingreifen kann, was etwa die klimatischen Veränderungen betrifft.“

Auf den Millimeter

Tatsächlich sei die Stadt Wien eine Vorreiterin, was die Nutzung von Satellitenbildern in der Stadtplanung betrifft, sagt Josef Aschbacher, Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation (ESA). „Wir können aus 800 Kilometern Höhe bei Gebäuden Änderungen im Millimeterbereich erkennen. Wenn das Haus hinter mir um drei Millimeter absinkt, würden wir das sehen“, sagt Aschbacher. Die Technologie kommt darum auch beim U-Bahn-Bau zum Einsatz. Es werde regelmäßig gemessen, wie der Bau sich auf die Struktur auswirkt.

In die Welt der Satellitenbilder kann man bei „Space in the City“ ebenso abtauchen, wie in Kunst und Kultur. Erdbeobachtungsbilder werden etwas von Komponist Rupert Huber oder Pianistin Isabella Libra live vertont und der Erfolgspodcast „Das Universum“ hat eine Live-Show. Das ganze Programm und Termine für Spazebuzz: lps25.esa.int/space-in-the-city/