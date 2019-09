Weltbeste Pressebilder wieder in Wien zu sehen

1. Preis - Zeitgenössische Probleme

Titel: The Cubanitas Von: Diana Markosian, Magnum Photos Pura fährt in einem pinken Cabrio aus den 1950ern durch ihre Nachbarschaft in Kuba und die Gemeinschaft versammelt sich, um ihren 15. Geburtstag zu feiern. Hintergrund: Der 15. Geburstag (Quinceañera) wird in Lateinamerika generell groß gefeiert. Puras Geburtstag bedeutet noch einmal mehr, da das Mädchen vor einigen Jahren mit einem Gehirntumor diagnostiziert wurde und ihr gesagt wurde, sie würde ihren 13. Geburtstag nicht mehr erleben.