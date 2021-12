Welche Farbe sollen die neuen Sitzmöbel im Museumsquartier bekommen?

Kunstinstallation ab Mittwoch

Am Mittwoch, 22. Dezember, findet außerdem die verschobene Europapremiere des „The Big Dream“-Projekts statt. Das Kick-off-Event findet im Rahmen der global angelegten Kunstinstallation statt, bei der eine utopische Welt im Jahr 2030 visualisiert wird.

Bis 31.12. besteht die Möglichkeit, persönliche Träume zu teilen, die dann am 02. Februar im Rahmen eines großen Gesamtkunstwerks auf der ganzen Welt an verschiedenen Orten projiziert werden. Im MuseumsQuartier wird es am 22. Dezember von 16 bis 24 Uhr eine Sneak Preview mit Projektionen auf die Fassade des Leopold Museums geben. Die Sujets werden abwechselnd mit den regulären Winter-Projektionen gezeigt.