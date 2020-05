Weiter Rätselraten um Beginn der Burg-Sanierung

Serda hätte also für die Sanierung des Leopoldsbergs weitere vier Jahre Zeit. Es bestehen aber berechtigte Hoffnungen, dass es nicht mehr ganz so lange dauert. Der Grundbesitzer (Stift Klosterneuburg) wurde informiert, dass die Arbeiten noch heuer beginnen: "Das hat uns Herr Serda im Juli mitgeteilt; wir gehen davon aus, dass es auch so stattfinden wird", sagt Chorherren-Sprecher Walter Hanzmann. Sobald der Architekt mit der Sanierung der Burganlage beginne, werde auch die in Verantwortung des Stifts stehende Renovierung der Kirche starten.

Alexander Serda selbst hüllt sich zu seinen Plänen eisern in Schweigen. Telefonische und schriftliche Anfragen des KURIER blieben trotz mehrfacher Urgenz unbeantwortet. Deshalb kann auch nur gemutmaßt werden, was der Architekt am Leopoldsberg genau vorhat. Gerüchte, wonach ein neues Restaurant oder ein Hotel entstehen soll, werden vom Stift Klosterneuburg dementiert. Serda wolle die Burg demnach lediglich nach historischem Vorbild renovieren und für Veranstaltungen zugänglich machen.