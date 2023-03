Weiter Besuchsbeschränkungen in Wiener Spitälern

Eigentlich sind die Corona-Beschränkungen mit Ende Februar auch in Wien ausgelaufen - eigentlich. Denn der Wiener Gesundheitsverbund (Wigev), der städtische Spitalsbetreiber, hat die Pandemie auch weiterhin nicht für beendet erklärt.

Neben der ohnehin in allen Häusern weiterhin geltenden FFP2-Maskenpflicht beschränkt der Wigev in seinen Spitälern, darunter dem Universitätsklinikum AKH, weiterhin die Zahl der Besucherinnen und Besucher. Pro Patientin bzw. Patient und Tag sind nach wie vor drei Besuchspersonen erlaubt - und das nur einzeln und nur am Nachmittag. EIn entsprechender Bericht des Ö1-"Morgenjournal" wurde dem KURIER im Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) bestätigt.

"Die während der Covid-19-Pandemie eingeschränkte Zahl der Besucher:innen hat deutlich zum positiven Genesungsprozess, zur Erholung der Patient:innen und zur Sicherheit beigetragen", heißt es laut "Morgenjournal" in einer internen Richtlinie des AKH. Darum bleibe man bei den Einschränkungen.

Hausrecht

Im Büro Hackers heißt es, seitens der Stadtregierung seien alle Corona-bedingten Einschränkungen ausgelaufen. Im Rahmen des Hausrechts könne der Spitalsbetreiber jedoch jederzeit weitergehende Regelungen erlassen.

Patientenanwalt Gerrhard Jelinek widerspricht gegenüber Ö1 den uneingeschränkt positiven Auswirkungen beschränkter Besuche, mit denen der Wigev argumentiert: "Unsere Erfahrung sagt, dass oft mehrere Familienmitglieder gleichzeitig jemand besuchen kommen wollen und Besuch zu bekommen, natürlich auch für den Heilungserfolg sehr positiv ist." Dieser Austausch mit der Außenwelt sei "ganz wesentlich" für eine optimistische Zukunftsprognose.