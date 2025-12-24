Weiße Weihnachten: Die besten Bilder vom verschneiten Wien

Mit dem Schnee hat das Dauergrau und Nebelwetter in Wien rechtzeitig zu Weihnachten ein Ende. Das letzte Mal gab es 2012 in Wien Schnee zu Weihnachten, damals fiel aber gerade einmal ein Zentimeter. Wirklich weiße Weihnachten gab es in der Bundeshauptstadt zuletzt 1996.

Für viele Kinder ist der Schneefall in Wien eine Premiere. Schnee fiel in der ganzen Stadt, wobei einige Bezirke „angezuckert“ wurden. Wie es mit dem Schneefall weitergeht Wie viele Zentimeter bis zum Abend fallen, wird sich zeigen. Der Schneefall soll sich zumindest laut Prognosen bis in den Nachmittag fortsetzen. Mehr als einen Zentimeter Neuschnee gab es am Heiligen Abend zuletzt vor 15 Jahren, damals im Jahr 2010 waren es fünf Zentimeter.

Am 24. Dezember herrschen im Osten Österreichs jedenfalls winterliche Verhältnisse: Kalte Luft aus Nordosten und ein Italientief aus Süden sorgen vom Waldviertel über den Wienerwald bis in die Südweststeiermark für Schneefall. Sonnenschein am Wochenende Besonders in der Südweststeiermark, im Rax-Schneeberg-Gebiet und in der Buckligen Welt sind markante Neuschneemengen zu erwarten, aber auch sonst kann sich im Osten und Südosten vielerorts eine zumindest dünne Schneedecke ausbilden. Am Christtag schwächt sich der Tiefdruckeinfluss allmählich ab, lediglich im Südosten fällt noch zeitweise etwas Schnee. Zum Wochenende hin übernimmt dann ein Hochdruckgebiet die Regie und bringt landesweit viel Sonnenschein.