Gekündigter Weingut-Chef: Warum die Stadt Wien sich jetzt in Schweigen hüllt

Doch der Weingut-Chef soll letztlich mit seinen Ausgliederungsplänen am mächtigen Forstdirektor Andreas Januskovecz gescheitert sein, denn der Betrieb mit 60 Hektar Anbaufläche ressortiert bei der MA 49 (Forst- und Landwirtschaftsbetrieb) und wird mitunter wie eine Amtsstube geleitet. Seit der Kündigung Podsedniks ist der Großbetrieb am Cobenzl aber führungslos; und nachdem auch Januskovecz – wie berichtet – mit 1. Mai die Leitung der MA 49 abgibt, wird es mit einem Nachfolger (oder einer Nachfolgerin) wohl noch etwas dauern.

Doch so genau weiß das niemand – und die Stadt Wien ist diesbezüglich äußerst verschlossen, wie eine aktuelle Anfragebeantwortung zeigt. So wollte die Wiener ÖVP in 19 Fragen vom zuständigen SPÖ-Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky wissen, was in der brisanten Causa nun Sache ist – und erhielt auf keine einzige eine konkrete Antwort.