Nach der Wien-Wahl: Welche hohen Beamten Abschied nehmen

Überraschend kommt das Aus bei Januskovecz, denn der 60-Jährige tritt unmittelbar nach der Wahl ab – und das deutlich vor dem Regelpensionsalter. Warum? Gerüchten zufolge gibt es einen Zusammenhang mit zwei Konfliktfeldern am Cobenzl, bei denen der 2001 bestellte Forstdirektor keine gute Figur gemacht hat: Dass die „Weitsicht Cobenzl“ aus dem Ruder gelaufen ist und letztlich fast 18 Millionen Euro Steuergeld verschlungen hat, und dass im Vorjahr Weingut-Chef Thomas Podsednik nach 35 Jahren am Cobenzl abserviert wurde, nehmen Januskovecz noch viele übel. Aus dem Mund eines Stadtrats fällt da schon mal das Wort „Schweinerei“.

Dass Januskovecz deshalb die Flucht (nach vorne) angetreten hat, stellt er freilich in Abrede – vielmehr wolle er sich ausschließlich auf seine zweite Rolle als Klimadirektor konzentrieren. „Die Aufgaben im Klimabereich werden immer mehr. Ich kann nicht zwei vollwertige Jobs nebeneinander führen“, sagt Januskovecz zum KURIER. Daher verlasse er die Abteilung „schweren Herzens“ – nach insgesamt 46 Jahren . Zu seinen Kritikern meint er: „In 24 Jahren an der Spitze trifft man viele Entscheidungen, die nicht allen taugen. Man kann nicht Everybody's Darling sein.“

Weisgram kam 2005

Demgegenüber soll der Ruhestand des obersten Stadtgärtners friktionsfrei verlaufen: Weisgram zog 2005 in die prunkvolle Direktion am Stadtpark ein, als bald 64-Jähriger wird er sie in den nächsten Monaten räumen. Kritiker finden: Je früher, desto besser, denn insbesondere beim Baumschutz habe er versagt. Ob die in Weisgrams Amtszeit zahlreich gepflanzten Jungbäume „klimafit“ sind, wird aber erst die Zukunft weisen.