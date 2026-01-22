Wein

„Bio-Weinskandal“: Neue, brisante Details zur Cobenzl-Affäre

Eine orangefarbene Gartenschere liegt auf einem Haufen grüner Weintrauben.
Die Stadt Wien behauptet, den Chemie-Einsatz am Bisamberg nicht verheimlicht zu haben – doch im Gemeinderat wurde dezidiert eine Auskunft dazu verweigert. Der Stadtrechnungshof prüft die pikante Causa bereits.
Von Christian Mayr
22.01.26, 05:00

Der KURIER-Bericht über den Einsatz chemischer Hilfsmittel am Bio-Weingut Cobenzl sorgte am Mittwoch für heftige Reaktionen. Wie berichtet, hat der städtische Großbetrieb 2024 die Hälfte seiner Rebflächen – 30 von 60 Hektar – „aus betriebsstrategischen Gründen“ doch wieder konventionell bewirtschaftet. Das, obwohl man sich kurz davor noch mit dem erlangten Bio-Zertifikat für alle Cobenzl-Weine gebrüstet hatte.

Bio-Weinskandal in Wien? Chemie-Einsatz am städtischen Weingut Cobenzl

Aufgeflogen ist die höchst brisante Affäre erst durch eine Anfrage des KURIER nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Wobei der zuständige Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien (MA 49) am Mittwoch neuerlich betonte, dass man diese „kurzfristige Umstellung“ der betroffenen Flächen am Bisamberg „weder verheimlicht noch missbräuchlich kommuniziert“ habe.

KURIER-Recherchen ergeben aber ein anderes Bild: Denn schon im Jänner 2025 stellte die Wiener ÖVP im Gemeinderat eine Anfrage an den zuständigen SPÖ-Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky. Eine Frage lautete konkret: „Wurden kürzlich Rebflächen des Weingutes Cobenzl von Bio auf Nicht-Bio zurückgewidmet?“

Doch Czernohorszky verweigerte damals eine konkrete Auskunft aufgrund von Betriebsgeheimnissen und meinte allgemein, am Cobenzl würde nach den „Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit“ agiert.

Gekündigter Weingut-Chef: Warum die Stadt Wien sich jetzt in Schweigen hüllt

Aufgrund der zahlreichen Medienberichte auf die KURIER-Enthüllungen ist der (Reputations-)Schaden nunmehr freilich erst recht angerichtet; zudem könnte durch die wieder neu gestartete Öko-Umstellungsphase – Bio-Bisamberg-Weine sind erst 2028 wieder erlaubt – ein ganz konkreter Schaden im siebenstelligen Bereich entstanden sein.

Entsprechend scharf fielen daher die politischen Reaktionen aus: VP-Gemeinderätin Elisabeth Olischar erinnerte an die verweigerten Auskünfte und stellte fest: „Der jetzige Bio-Skandal zeigt, dass Transparenz und Aufklärung dringend notwendig sind.“ Sie hofft, dass nun der Stadtrechnungshof Licht ins Dunkel bringt; an diesen sei bereits im Vorjahr ein Prüfersuchen in Sachen Cobenzl ergangen. Wann genau hier Ergebnisse vorliegen, ist offen.

Warum Wiens Weingut-Chef still und heimlich abserviert wurde

Weinskandal, Imageschaden

„Ständig predigt die Stadt, wie wichtig die biologische Bewirtschaftung in Wien ist – und setzt für private Landwirte strenge Ziele. Selber hält sie sich nicht daran“, kritisierte Olischar. Auch FPÖ-Umweltsprecher Michael Stumpf reagierte scharf: „Was der KURIER rund um das städtische Weingut Cobenzl aufgedeckt hat, ist ein Weinskandal ungeahnten Ausmaßes“, so Stumpf, der von Czernohorszky Aufklärung verlangt.

Ähnlich die grüne Umweltsprecherin Tina Wirnsberger: „Wenn eines der größten städtischen Weingüter Flächen konventionell bewirtschaftet, während es sich als Bio-Vorzeigebetrieb präsentiert, dann ist das nicht nur ein Imageschaden für das Weingut Cobenzl, sondern auch ein Vertrauensverlust in die gesamte Bio-Zertifizierung.“

Das Büro Czernohorszky verwies nur auf die Stellungnahme der MA 49, wonach die Chemie-Verwendung an Landwirtschaftskammer und Bio-Zertifizierungsstelle gemeldet worden sei. Zur verweigerten Auskunft im Jänner 2025 äußerte man sich nicht. Der Wiener Landwirtschaftskammer-Präsident Norbert Walter kann zur Causa aus Datenschutzgründen nichts sagen, hofft aber auf „Klärung“ durch den betroffenen Betrieb.

Immerhin ein Rätsel konnte schon gelöst werden: Der in der „Interspar“-Weinwelt offerierte Cobenzl-Grüne-Veltliner vom Bisamberg („BIO 2024“) war nur im Onlineshop falsch deklariert worden und tatsächlich kein falsch etikettierter Bio-Wein, wie eine Spar-Sprecherin erklärte; er ist derzeit online nicht erwerbbar.

Dafür tauchen auf Online-Weinshops auch 2025er-Jahrgänge aus Grinzing auf, die seltsamerweise nicht-bio sind. Dabei sollte dort weiterhin nach strengen Bio-Richtlinien bewirtschaftet worden sein.

