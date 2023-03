Weil Passant in Wien keine Drogen hatte, wurde er niedergestochen

Ein bislang unbekannter Mann soll einen 25-jährigen Passanten in Wien-Favoriten nach Suchtgift gefragt haben. Als dieser angab kein Suchtgift zu verkaufen, soll ein Streitgespräch entstanden sein. Daraufhin dürfte der bislang unbekannte Täter ein Messer gezückt und den 25-Jährigen eine Schnittverletzung in der Ellenbeuge zugefügt haben. Das 25-jährige Opfer flüchtete in eine Apotheke, von wo aus der Polizeinotruf alarmiert wurde.

Eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter, der als ca. 170 – 180 cm groß und schwarz gekleidet beschrieben wurde, verlief bislang ohne Erfolg. Das Opfer wurde in ein Spital gebracht.