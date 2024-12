Was haben die Tempelritter mit Weihnachten zu tun? Gar nichts. Genau das macht Wiens ersten Escape-Room mit historischem Hintergrund attraktiv für Weihnachtsmuffel. Hier, in der Himmelpfortgasse 17, kann man ganz in die Welt der Templer eintauchen.

In Wien ist die Natur nie weit weg. Vierzehn Stadtwanderwege mit gesamt über 240 Kilometern Länge bieten auch im Winter zwischen Kahlenberg und Maurer Wald genügend Auslauf, wenn man dem Adventtrubel der Stadt entfliehen will.

Wer gern gegen den Strom schwimmt und besonders in der Vorweihnachtszeit die düsteren Seiten der Stadt kennenlernen will, der ist im Wiener Kriminalmuseum gut aufgehoben – es gibt sogar Adventführungen durch 300 Jahre dunkles Wien.

Wien Museum: Der Schnee von gestern

So wie eigentlich alles, ist auch der Winter in Wien nicht mehr das, was er einmal war – würden echte Wiener Grantler jetzt sagen. Davon handelt auch die aktuelle Ausstellung im Wien Museum „Winter in Wien“, noch bis 16. März 2025.