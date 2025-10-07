In Wien weihnachtet es bald wieder: Wann welcher Weihnachtsmarkt öffnet

Manchen geht es viel zu schnell, anderen kann es gar nicht schnell genug gehen. Aber ganz egal, wie man dazu steht, Fakt ist: In genau einem Monat beginnt die Weihnachtsmarkt-Saison (schon) wieder. Den Anfang macht in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn. Ab 6. November veranstaltet der neue Betreiber seine zweite Saison. Wie schon im vergangenen Jahr wird es wieder eine dorfförmige Anordnung der Marktstände geben, einen Eislaufplatz, ein Karussell und eine Eisstockbahn.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © KURIER/Jeff Mangione Beim Stephansplatz eröffnen die Stände am 8. November.

Nur zwei Tage darauf, am 8. November, eröffnet der Weihnachtsmarkt beim Stephansplatz. Und danach geht es Schlag auf Schlag: Ab 14. November kann auf den meisten Wiener Weihnachtsmärkten wieder Punsch getrunken werden. Es geht richtig los An dem Freitag Mitte November eröffnen der Weihnachtsmarkt Am Hof, der Weihnachtsmarkt vor dem Belvedere, der Weihnachtsmarkt auf der Freyung, jener im Türkenschanzpark, am Campus der Universität Wien sowie jener am Spittelberg. Ebenfalls am 14. November geht es auch am Rathausplatz los, dem wohl berühmtesten Wiener Weihnachtsmarkt. Bis 26. Dezember wird es dort weihnachtlich zugehen, die Eisfläche vom Eistraum bleibt sogar bis zum 6. Jänner geöffnet. Anschließend wird umgebaut, damit der große Eistraum aufgebaut werden kann. Eine Woche nach der großen Eröffnungswelle beginnen auch die Weihnachtsmärkte am Karlsplatz sowie am Riesenradplatz. Die beiden Märkte eröffnen am 21. November. Das Schlusslicht bildet heuer der Weihnachtsmarkt im Böhmischen Prater. Dort geht es am 28. November los. Wer sich in der Weihnachtsmarkt-Szene besonders gut auskennt, der wird in der genannten Liste einige bekannte Namen vermissen. Beim Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas–Platz in Floridsdorf zum Beispiel wurde das Eröffnungsdatum bisher noch nicht öffentlich bekannt gegeben. In der Bezirksvorstehung Floridsdorf sei der Bescheid auch noch nicht eingereicht worden, heißt es. Der Veranstalter, „Wirtschaft21“, hat das Datum mittlerweile aber festgelegt, wird berichtet. Es ist der 6. November. Schon in einem Monat also.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Gilbert Novy Zwischen den Museen bleibt es heuer ruhig.