Weihnachten einmal anders: Saurer Fisch unter dem Mangobaum

Stellen Sie sich vor, es ist Weihnachtszeit ... und keiner sudert.

Freilich, in Wien ein gewagtes Experiment, hat das Jammern doch schon den Status lieb gewonnenen Brauchtums.

Eingeläutet wird die Saison traditionell mit Jammern über den Christbaum auf dem Rathausplatz („so eine schiache Staud’n“). Darauf folgt das Klagen über den Konsumwahn („so viel Klumpert“), die überlaufenen Christkindlmärkte („so eine Drängerei“) sowie die Qualität der dort angebotenen Getränke („so ein Gschlader“). Zusammengefasst: Alles ist zu viel, zu laut, zu stressig.

Doch alle von der Weihnachtszeit Entnervten könnten sich an Bräuchen aus anderen Ländern orientieren: Wer etwa am Übermaß an Kitsch leidet, werfe einen Blick in die USA. Dort gibt es im Mittleren Westen den Brauch, unter anderem eine schlichte, grüne Gurke auf den Christbaum zu hängen. Aufgrund ihrer Farbe ist sie dort gut getarnt – wer sie findet, dem steht angeblich ein Jahr lang Glück ins Haus.