Wega trainierte am Wiener DC-Tower in 220 Metern Höhe

Am Wiener DC-Tower haben am Freitag Mitglieder der WEGA die Bergung zweier Fassadenreiniger geübt. Laut Szenario befanden sich diese 120 Meter über dem Boden mit ihrer Gondel in einer Notlage.

Die Seiltechniker der WEGA kamen vom Dach des 220 Meter hohen Gebäudes zur Hilfe und wurden mitsamt den beiden "Arbeitern" per Elektroseilwinden nach oben gezogen.

Oberst Walter Ziegler-Benko, interimistischer Leiter der WEGA, betonte: "Regelmäßiges Training ist für die Handlungssicherheit bei Echt-Einsätzen unerlässlich. Daher sind wir immer auf der Suche nach besonders herausfordernden Objekten."