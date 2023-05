WEGA-Superheldenanflug auf die Klinik Favoriten

Am Dienstagvormittag nahm ein Polizeihubschrauber - an Bord waren die Superhelden Batman, Iron Man, Spiderman und Wonderwoman - Kurs auf die Klinik Favoriten. Nach der Landung seilten sich die Superhelden in schwindelerregender Höhe vom Dach des Krankenhauses ab und führten Kunststücke vor den Augen der begeisterten Patienten vor. Hinter den Masken steckten Polizisten der WEGA sowie eine Beamtin des Landeskriminalamts, die bereits zum fünften Mal im Kostüm performte. Ziel war es, den erkrankten Kindern im dortigen Mutter-Kind Zentrum eine Freude zu bereiten.

Mit Musik und Geschenken

Unter anderem wurde die Überraschungsaktion von einem Quartett der Polizeimusik begleitet, das mithilfe von Melodien berühmter Action-Klassiker für Spannung sorgte. Wieder zurück am Boden, wurden in einem Funkwagen Polizei-Geschenke geliefert, die anschließend an die Kinder der Klinik verteilt wurden. Bevor die Beamten wieder in ihre gewohnte Uniform schlüpften, wurde noch das ein oder andere Erinnerungsfoto gemacht.