WEGA-Einsatz: Mann bedrohte Lebensgefährtin mit Waffe

Am Donnerstagabend kam es in der Taborstraße in Wien-Leopoldstadt zu eine Großeinsatz der Polizei. Streifenbeamte waren auf eine Frau aufmerksam geworden, die offensichtlich aufgeregt war. Sie gab an, von ihrem Lebensgefährten mit einer Langwaffe bedroht worden zu sein.

Im Keller festgenommen

Weil die Situation schwer einzuschätzen war, wurde die Spezialeinheit WEGA angefordert. Als die Beamten in das Wohnhaus gingen, fanden sie den 34-jährigen Österreicher im Keller vor. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Polizisten eine Langwaffe und und diverse Munitionsbestände sicher. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.