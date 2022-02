WEGA-Einsatz: Jugendbande soll Kassa aus Geschäft gestohlen haben

In der Nacht auf Donnerstag beobachtete ein Mann eine Jugendbande beim Einbruchsdiebstahl in Wien-Währing, weshalb er die Polizei alarmierte.

Gegen 3.30 Uhr dürften drei Jugendliche die Glasscheibe eines Geschäftslokals mit einem Stein eingeschlagen haben. Aus dem Geschäft konnte eine Registrierkasse gestohlen werden.

"Als Vorsichtsmaßnahme, da nicht klar war, ob die mutmaßlichen Einbrecher auch bewaffnet waren, begab sich die Polizei mit Unterstützung der WEGA und einer Polizeidiensthundestaffel zum Einsatzort", so Polizeisprecher Mohamed Ibrahim auf KURIER-Anfrage.

In der Nähe des Geschäftslokals hielt die Polizei eine 14-jährige Österreicherin mit einer Kassa in der Hand an. Ihre zwei mutmaßlichen Komplizen im Alter von 15 und 16 Jahren konnten zuerst flüchten. Kurze Zeit später wurden auch der Österreicher und der Syrer ausgeforscht.

Alle drei Tatverdächtigen wurden angezeigt.

