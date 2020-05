Watschenmann: Hundsgemeinheit

Ein Klassiker wie der Flohwalzer! Für Schüttler (als himmeljaulende Ungereimtheit): Der eine liebt Vierbeiner, der and're find't Bier feiner. Es hagelt haufenweise Hundsgemeinheiten von Haxelbeißern unter den Postern, Bloggern und Usern gegen "Flocki" samt Frauli (bzw. "Hasso" samt Herrli). Das Verhältnis zwischen "Leine" und "alleine" scheint, speziell in Wien, in Trümmerln zu liegen ... Ein Biss chen was ist schon dran am zarten Zähnefletschen.

Franz J. (wordpress.com) teilt die empirisch erhärtete Erfahrung von mir "Lily"-Lover: Was kann der Hund dafür, wenn er als verlängerter Schwanz dient? Wow!