Watschenmann: Athen-lose EU!

Unsere Anregung zur virtuellen Aufregung wäre - neben dem " Kotau" vor Chinas Staatspräsidenten Hu Jintao (der im ORF als "Telechinese" abgefeiert wurde) und dem seit letzter Woche (von 2 auf 3!) abgerutschten Fan- wie farblosen " Facebook"- Faymann - unbestritten: der Grieche als solcher. Was bildet der sich ein? So twittert Ralf Tometschek : "Diese Abstimmung macht Griechenland auch nimmer zur Demokratie." Gefordert wird, mit wachsender Athen-Losigkeit, ein Europa ohne Schulden- und Schurkenstaaten, aber, nur so zur heimatlichen Beruhigung, weiter mit Kärnten. Zum Ver-Griechen, was da an Alltagsfaschismen gepostet wird - wie etwa von Mayer 1 (auf standard.at): "Das Beste, was den Griechen passieren kann, ist ein Militärcoup." Schon gewaltig, das Internet-Weltbild ...

Die Top-3-Ärgernisse der Woche



1 Volksbefragung Griechenland (2191 Beiträge) Fein! Die Griechen bestimmen jetzt auch über unsere Zukunft. Das Volk sollte nicht jede Entscheidung treffen dürfen.



2 Chinesischer Staatsbesuch (1743 Beiträge) Warum hofiert das offizielle Österreich solche "Machthaber", die seit Jahrzehnten die Menschenrechte mit Füßen treten?



3 Faymanns Facebook-Auftritt (1337 Beiträge) Zu wenig Information zum Inhalt, amateurhaft gemacht, wirkungslos. Da waren ja im Vergleich die ÖBB-Inserate noch besser...



Der Top-Aufsteiger der Woche



4 Halloween (915 Beiträge, +897 %) Wir brauchen doch nicht alles blind von Amerika übernehmen! Was wird hier eigentlich gefeiert? Im Grunde: Reine Geschäftemacherei.



Fast zwei Millionen Österreicher nutzen Social Media wie Facebook, Twitter, Internetforen, Blogs und posten Mitteilungen und Meinungen, rund 500.000 davon täglich. OGM hat mit Web2Watch ein "Analyse-Tool" entwickelt, das alle Beiträge laufend beobachtet. Für den "Watschenmann" im Samstag-KURIER filtert es wöchentlich alle Ärgernisse der Wiener heraus . Dabei handelt es sich um keine repräsentative Meinungsumfrage. Infos unter: www.ogm.at