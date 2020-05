Was Ordnungshütern nahegeht

Steinkogler stammt aus einem kleinen, abgelegenen Ort in der Obersteiermark. Die Polizei bot ihr die Chance, den Schritt hinaus in die moderne Welt zu wagen. In der Polizeischule in Wien fand sie auch sofort Anschluss: „Das war nicht schwer. Die meisten Kollegen waren Steirer und Kärntner.“

Dafür war der Umgang mit den Wienern für die Uniformierte am Anfang gewöhnungsbedürftig: „Es gab Autofahrer, die mich nicht ernst nahmen, und Frauen, die ihren Kindern von der bösen Politesse erzählt haben.“