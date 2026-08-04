Waldbrand in der Lobau: 18 Hektar Naturschutzgebiet abgebrannt

Ein Vegetationsbrand auf rund 18 Hektar in der Lobau im Bereich Essling hat am Dienstag einen Feuerwehreinsatz verursacht. Nach einer Meldung um 13.45 Uhr sei Alarmstufe 2 ausgelöst worden. Insgesamt waren mehr als 70 Fahrzeuge der Wiener Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren Niederösterreichs im Einsatz, wie Sprecher der Einsatzorganisationen mitteilten. Die hohen Temperaturen und der Wind stellten eine Herausforderung für die Brandbekämpfung dar, in den Abendstunden sei der Brand schließlich unter Kontrolle gebracht worden.

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Auch der Flugdienst aus Niederösterreich samt mobiler Tankstelle, die Betriebsfeuerwehr der OMV sowie mehrere Einheiten des Roten Kreuzes und der Polizei waren im Einsatz. Probleme gab es mit der Löschwasserversorgung. „Auch die große Hitze ist eine Herausforderung“, berichtete Klaus Stebal vom niederösterreichischen Landeskommando. Am späten Nachmittag wurden laufend Feuerwehren nachalarmiert, sagte der Sprecher. Zwei Hubschrauber des Innenministeriums waren ebenfalls im Einsatz.

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