Waldbrand auf 4 Hektar: S31 weiter gesperrt, 300 Personen im Einsatz

Die S31 ist bei Sieggraben im Bezirk Mattersburg in Fahrtrichtung Oberpullendorf weiterhin wegen eines Waldbrands gesperrt. Im Einsatz standen laut Landessicherheitszentrale Burgenland 31 Feuerwehren der Region, darunter auch welche aus Niederösterreich. Insgesamt waren rund 300 Feuerwehrleute mit 71 Fahrzeugen im Einsatz. Vier Hektar waren betroffen, so das Bezirksfeuerwehrkommando Mattersburg auf APA-Anfrage.

Die Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgte kurz vor 11.00 Uhr. Das Feuer breitete sich im Waldgebiet von Sieggraben in Richtung Schwarzenbach aus. Gegen 15.00 Uhr war der Brand unter Kontrolle, es wurden jedoch weiterhin Nachlöscharbeiten durchgeführt.

Umleitung bei Sieggraben

Die S31 blieb weiterhin gesperrt. Der Verkehr musste bei Sieggraben von der Schnellstraße abgeleitet werden, berichtete der ÖAMTC. Bei Weppersdorf konnten Fahrzeuge wieder auffahren.