Wahlwerbung während Wien-Wahl: Wo das Geld hinfloss

Die Wien-Wahl ist geschlagen, der Alltag in der Stadt ist eingekehrt. Nach der Wahlwerbung, die vergangenen Frühling noch das gesamte Stadtbild dominierte, kräht kein Hahn mehr. Naja, fast keiner. Der Stadtrechnungshof (StRH) interessiert sich sehr wohl noch dafür. Denn bis vergangenen Montag, 27. Oktober, lief die Frist, innerhalb derer die Wiener Parteien ihre „Prüfberichte inklusive Wahlwerbungsberichte“ an den Stadtrechnungshof zu übermitteln hatten. Darin ist aufgeschlüsselt, wie viel die jeweiligen Parteien für welche Art der Wahlwerbung ausgegeben haben. Und diese Berichte wurden nun eingereicht.

Gemeinsam ist den Parteien dabei eines: die Kostenobergrenze. Fünf Millionen Euro darf jede Partei für Wahlwerbung ausgeben. Und an diese Grenze dürften sich die im Gemeinderat vertretenen Parteien gehalten haben – zumindest laut ihren eigenen Berichten. Am kostspieligsten war demnach die Wahlwerbung der FPÖ mit über 4,8 Millionen Euro, dicht gefolgt von der SPÖ. Auf der anderen Seite der Skala liegen die Neos. Mit über 2,7 Millionen Euro haben sie nur etwas mehr als die Hälfte des zulässigen Betrages ausgegeben. Plakate oder Agenturen? Wofür die Parteien ihr Budget genau aufwenden, steht ihnen frei. Der größte Betrag ging aber bei fast allen Parteien in die Außenwerbung, also vor allem in die Werbung mittels Plakaten. Mit Ausnahme der ÖVP: Die Türkisen haben den größten Betrag in Agenturen, sprich Kommunikations- oder Meinungsforschungsagenturen investiert. Ganze 1,1 Millionen Euro des ÖVP-Budgets sind allein in diesen Bereich geflossen. Etwas diverser zeigt sich das Bild bei den Werbeeinschaltungen (siehe Grafik). SPÖ, ÖVP und FPÖ investieren am meisten in Inserate in Printmedien. Bei den Grünen und Neos hingegen stehen Inserate im Internet an erster Stelle. Für Online-Werbeeinschaltungen gaben letztgenannte Parteien sogar doppelt so viel Geld wie für Print-Inserate aus.

Geld fließt – zum Teil – aber auch in parteieigene Printmedien. Die zwei Ausreißer nach oben sind in diesem Bereich die FPÖ mit über 251.000 Euro sowie die Grünen mit 237.000 Euro. Deutlich weniger gibt die SPÖ aus. Neos und ÖVP haben laut eigenen Angaben sogar keinen einzigen Cent in parteieigene Printmedien investiert. Folder und Postwurfsendungen stehen dabei allerdings auf einem anderen Blatt Papier. Über Parteigrenzen hinweg wurden hierfür jeweils mehrere Hunderttausende Euro investiert.