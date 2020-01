Wahlkämpfer Ruck beklagt den „Wiener Bürokratie-Grant“

Der Tag war perfekt durchgetaktet. Am Vormittag präsentierte er einen seiner Wahlkampfschlager – die Senkung der Selbstbehalte für Unternehmer –, am Abend konnte er sich dafür feiern lassen: Walter Ruck startete am Mittwoch mit großer Geste offiziell in den Wahlkampf für die Wirtschaftskammerwahl.

In der Albert-Schultz-Eishalle, der Heimat der Vienna Capitals, stimmte der Wirtschaftskammerpräsident und Wirtschaftsbund-Chef rund 2.000 Funktionäre und Gäste auf die Wahl im März ein.

Und der 56-Jährige mutete seinem kaum jüngeren Publikum dabei einiges an Innovation zu: Die Bühne war mitten auf der Eisfläche platziert. (Jeden Glatteis-Kalauer ersparen wir uns an dieser Stelle.)

Die Wartezeit wurde mit Musik und einer Lasershow überbrückt. Spätestens, als die DJs die Gäste ermuntern wollten, zum Techno-Remix von „Everytime We Touch“ zu tanzen, merkte man so manchem die Irritation an. Sie sollte sich bald wieder legen, als die Polit-Prominenz die Bühne betrat.

Gekommen waren nicht nur der Chef der Wirtschaftskammer Österreich Harald Mahrer und ÖVP-Wien-Chef Gernot Blümel. Sondern auch Kanzler Sebastian Kurz, für den es Standing Ovations gab.