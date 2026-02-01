Waffenverbotszone am Yppenplatz wird erneut verlängert

Eine Schießerei im Sommer 2024 war ausschlaggebend dafür, dass ein Jahr später der Yppenplatz zur Waffenverbotszone deklariert wurde. In Kraft ist das Waffenverbot bereits seit August, nun wurde es erneut verlängert.

Eigentlich hätte die Waffenverbotszone am gestrigen Sonntag enden sollen. Durch eine entsprechende Verordnung können solche Zonen aber jeweils um drei Monate verlängert werden. Bis Sonntag, 3. Mai gilt nun jene am Yppenplatz, wie zuerst MeinBezirk berichtete. Zuvor war sie bereits einmal verlängert worden.

41 Waffen sichergestellt

Die Waffenverbotszone untersagt laut einer Aussendung der Polizei „das Betreten des definierten Bereichs mit Waffen sowie gefährlichen Gegenständen, die zur Gewaltausübung gegen Menschen oder Sachen geeignet sind – es sei denn, es liegt ein nachvollziehbarer und gesetzeskonformer Grund (z. B. beruflich bedingt) vor“.

Im Großteil der Zeit, in der die Waffenverbotszone am Yppenplatz in Kraft war – konkret vom 1. August bis zum 25. Jänner – wurden am Yppenplatz 41 Waffen sichergestellt.

Verlängert wurde mit Anfang Februar aber nicht nur die Waffenverbotszone, sondern auch am Yppenplatz befindliche Schutzzone. Sie erstreckt sich im Bereich der Kinderspiel- und Parkanlage Yppenplatz samt angrenzendem Umkreis von 150 Metern. Sie diene dem Schutz Minderjähriger vor bestimmten strafbaren Handlungen. „Personen, bei denen aufgrund konkreter Anhaltspunkte die Gefahr entsprechender Delikte besteht, können durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes aus der Zone weggewiesen werden“, erläutert die Polizei.