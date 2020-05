VP-Wien auf der Suche nach dem Erfolg

Leistung ist bei der ÖVP wieder gefragt. Ob als Motto bei der Klausur der Bundes-VP in Saalfelden oder als Weg aus der Krise in der Wiener Landesorganisation. "Ab sofort wird gearbeitet", meint der neue VP-Klubobmann Fritz Aichinger nach seiner Wahl. Und für ihn persönlich war das nicht nur ein Versprechen.



Da gilt es vorrangig, den abtrünnigen VP-Mandatar Wolfgang Aigner in den Klub zurückzuholen, was bisher freilich nicht gelungen ist. Zwei Gesprächseinladungen per eMail blieben bisher unbeantwortet. Aichinger will es nun über andere Wege versuchen: "Er ist in seinem Naturell durch und durch ein VPler mit unbestrittenen Fähigkeiten, den wir brauchen. Und es gibt auch einen neuen Stil in der Partei. Für den alten kann ich nichts."



Der nun plötzlich "umworbene" wilde Mandatar und Bildungssprecher fühlt sich aber in seiner neuen Rolle durchaus wohl: "Ich bin kein Gesprächsverweigerer, aber was will man mir anbieten? Eine Partei, der es so schlecht geht, kann sich doch nicht so aufstellen."