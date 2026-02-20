Museum in der Votivkirche: Hier wartet ein rarer Kunstschatz

Die heilige Veronika ist verschollen, das Schweißtuch mit ihr. Ihre Figur wurde aus der Szenerie rund um die Passion Christi einfach herausgesägt. „In den 1950er- und 1970er-Jahren war der Altar leider das Ziel von Kunstdieben“, erzählt die Historikerin Petra Leban und deutet auf eine der Leerstellen des Antwerpener Passionsaltares. Der steht heute im ersten Stock, im Museum der Wiener Votivkirche. In seiner über 500-jährigen Existenz hat er aber schon viele Stationen durchlaufen.

Begonnen hat alles um 1500 in einer Antwerpener Werkstatt. Damals florierte der Export der sogenannten „Antwerpener Altäre“ – mehr als 200 Exemplare sind bis heute in ganz Europa erhalten. Der Wiener Altar wurde ursprünglich für ein Stift bei Trier gefertigt. Von dort gelangte er im 19. Jahrhundert über Umwege in den Besitz des Bildhauers Josef Gasser, der an der Ausstattung der Votivkirche mitgewirkt hatte.

„Kaiser Franz Joseph hat den Schnitzaltar in dessen Werkstatt gesehen, für seine Privatsammlung gekauft und später der Votivkirche gestiftet. Er war der Meinung, dass ein spätgotischer Altar gut in eine neugotische Kirche passt“, erzählt Leban, die seit 15 Jahren einmal im Monat Führungen durch die Votivkirche anbietet.

Ziel von Kunstdieben

Bis in die 1980er-Jahre stand der Altar in einer Kapelle der Kirche – wobei ihm eben Kunstdiebe Stück für Stück zusetzten. Vier Figuren verschwanden in den 1950er-Jahren, konnten dank Interpol aber wieder aufgespürt werden. Drei davon wurden in den 1970er-Jahren erneut gestohlen – und sind seither nicht wieder aufgetaucht. Zu seinem Schutz kam der Altar ins Dommuseum. Und vor rund 25 Jahren übersiedelte er schließlich in das eigens geschaffene Museum im Kirchengebäude.