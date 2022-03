Vorsicht im Verkehr: Krötenwanderung in Wien beginnt

Ab sofort queren nicht mehr nur Fußgänger, sondern auch Kröten die Wiener Straßen. Die Krötenwanderung hat nämlich begonnen. Der ÖAMTC ruft Verkehrtsteilnehmer deshalb dazu auf, vor allem rund um Parkanlagen und Waldgebiete auf die Tiere aufzupassen. Vor allem in den Abendstunden seien die Tiere sehr aktiv.

Wanderstrecken im Detail

Kröten und Frösche sind derzeit nämlich auf dem Weg zu ihren Teichen. Vor allem in Hütteldorf und Neuwaldegg seien die Straßen betroffen. Die Wanderstrecken im Detail seien die Aspernallee im Prater (Zufahrt zum Lusthaus vom Handelskai) im 2. Bezirk die Exelbergstraße beim Schwarzenbergpark im 17. Bezirk und die Senderstraße beim Bisamberg im 21. Bezirk. Auch in Penzing seien die Tiere zuhause. Sowohl in der Amundsenstraße (im Bereich Schottenhof) als auch rund um den Dehnepark (Steinböckengasse, Rosentalgasse) und der Sofienalpenstraße beim Adalbert-Stifter-Denkmal Mauerbachstraße beim Schloss Laudon müsse man derzeit aufpassen.

Der ÖAMTC appelliert deshalb die die grünen Gefahrenschilder mit dem Frosch zu beachten und die Geschwindigkeit zu reduzieren. Außerdem müsse man auf die Tierschützer achten, die den Tieren beim Überqueren der Straße helfen. Krötensammler sollten unbedingt Warnwesten tragen.