Rollender Wechsel: Citybike-Stationen verschwinden aus Stadtbild

Erst werden die Räder abtransportiert. Als Nächstes wird der Strom abgestellt. Dann gestemmt – an den 27 Stempen, an denen die Räder fixiert waren. Und schon ist die Citybike-Station am Friedrich-Engels-Platz in der Brigittenau Geschichte.

Dieses Prozedere haben Hans Dechant, der bei der Werbegesellschaft Gewista für Citybike zuständig ist, und seine Arbeiter in den vergangenen Wochen bereits an rund 50 der 121 Citybike-Stationen durchgespielt. Langsam, aber sicher, verschwindet das Leihradsystem aus dem Stadtbild.

Denn Citybike wird in knapp zwei Wochen durch neues Angebot ersetzt: Am 1. April startet WienMobil-Rad. Das ist jenes System, für das man sich im Rathaus nach einem unschönen Polit-Streit im Jahr 2020 entschieden hat.