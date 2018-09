Schulbeginn: Straßenverkehr als wichtigstes Fach

Ab Montag heißt es für die Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland wieder: Schulbank drücken. Damit am Weg dorthin nichts schief geht, ruft der KURIER zusammen mit der Wiener Polizei, der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) und dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) zum bereits neunten Mal die Aktion „Vorrang für Kinder“ ins Leben. Polizisten in der Bundeshauptstadt werden riskante Kreuzungen und Straßen sichern.

Wie gefährlich der Weg zur Schule sein kann, zeigen die Zahlen des vergangenen Jahres. 2017 gab es österreichweit 498 Schulwegunfälle, bei denen 509 Kinder verletzt wurden. In Wien ist es durchschnittlich jede Woche zu mindestens einem Verkehrsunfall gekommen.

Um die Schüler so gut wie möglich auf den Straßenverkehr vorzubereiten, nimmt der Direktor des Kuratorium für Verkehrssicherheit, Othmar Thann, die Erziehungsberechtigten in die Pflicht: „Die Eltern sollten auf jeden Fall das Vorbild im Straßenverkehr sein. Wir wollen den Tipp mitgeben, die Kinder nicht zu überfordern und nicht wie kleine Erwachsene zu behandeln. Am besten sollte man schon am Sonntag den Schulweg abgehen. Die größte Gefahrenquelle ist eindeutig die Geschwindigkeit der Autofahrer. Deshalb setzen wir uns auch für Tempo 30 auf Schulwegen ein.“ Thann ermahnt die Lenker dazu, in der Nähe von Schulen bewusst langsam und aufmerksam zu fahren. Laut dem Experten scheitere es meistens an Banalitäten, die dann zu Verkehrsunfällen führen würden. Besonders wichtig sei, die Schüler nicht immer mit dem Auto vor die Schule zu bringen, sondern ihren Schulweg regelmäßig zu üben.