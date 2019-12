Vor Wiener Drogen-Prozess: Polizeiliche Ermittlungsmethoden in Kritk

Anfang Jänner wird am Wiener Landesgericht gegen eine mutmaßliche Bande verhandelt, die ursprünglich verdächtigt wurde, tonnenweise Marihuana in Verkehr gesetzt zu haben. Der Fall wirft Zweifel an den Methoden der Polizei auf, die im Drogen-Bereich mit verdeckten Ermittlungen und Informationen von Vertrauenspersonen (VP) arbeitet, die selbst Polizeibeamte nicht immer für glaubwürdig halten.

Der angebliche Kopf der Gruppierung, die sich in wenigen Wochen vor einem Schöffensenat zu verantworten haben wird - ein Österreicher serbischer Herkunft - soll vor seiner Festnahme im Februar 2018 polizeiintern als eine Art heimischer Pablo Escobar gegolten haben. Auf die Spur des 37-Jährigen war man aufgrund eines Informanten gekommen, der behauptete, der Verdächtige habe es mit dem Verkauf von Cannabis-Kraut zum Millionär gebracht. Dieser Informant wurde von der Polizei aber nicht als Zeuge vernommen oder als Vertrauensperson registriert, weil der Beamte, der seine Informationen aufnahm und der den Mann schon länger kannte, diesen als "nicht ausreichend zuverlässig" einstufte. Das vertraute der betreffende Polizist später einem Haftrichter am Landesgericht an, der diesen Umstand in einem Aktenvermerk festhielt.