Vor Flucht nach Österreich in Syrien für IS tätig: Vier Jahre Haft

Ein 40-jähriger Syrer, der sich vor seiner Flucht nach Europa in seinem Heimatland aufseiten der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) zumindest als Propagandist betätigt hatte, ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Beim Angeklagten handelte es sich um einen in Österreich anerkannten Flüchtling. Er hatte jahrelang unbehelligt in Wien gelebt.

Der Syrer war 2019 nach Österreich geflüchtet und hatte im Folgenden um Asyl angesucht, das ihm 2020 genehmigt wurde. Bis zu seiner Festnahme Ende Mai 2024 war er in einem Restaurant in Wien-Landstraße beschäftigt. Der nach außen hin brave Familienvater lebte mit seiner Ehefrau und sechs Kindern unauffällig in einer Mietwohnung. "Er hat nie eine Verwaltungsübertretung begangen. Er ist nicht einmal bei Rot über die Kreuzung gegangen", hatte sein Verteidiger Michael Drexler Mitte Februar beim Verhandlungsauftakt erklärt.