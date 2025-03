Kellermayr-Prozess: Ein Hater vor Gericht

„Sonst hätte sie sich nicht kurz vorher einen Hund gekauft“, erinnert sich Claudia Hauschildt-Buschberger an die junge Ärztin, die in Seekirchen am Attersee ihre Ordination hatte und mit der sie zuletzt auch befreundet war.

Heuer, am 22. Oktober, hätte Kellermayr ihren 40. Geburtstag gefeiert. Sie wurde nur 36 Jahre alt. Eine lange andauernde Welle von Hass, gespickt mit Gewaltfantasien und Morddrohungen gegen sie und ihre Mitarbeiterinnen hat sie in die Enge getrieben.

In der Nacht vom 28. auf den 29. Juli 2022 hat Lisa-Maria Kellermayr ihrem Leben ein Ende gesetzt. An einem Ort, an dem die junge, engagierte Ärztin dafür gesorgt hat, dass Menschen gesund leben können und nicht sterben müssen.