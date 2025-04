Vor der Wien-Wahl: Die Bilanz von Wiens erstem Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky

Ab 2040 sollen Gasheizungen in Wien Geschichte sein. Fernwärme, Wärmepumpen und Geothermie werden dann im Sinne der Nachhaltigkeit an deren Stelle treten. Mit dem Programm „Raus aus Gas“ will die Stadt Wien dafür sorgen, dass Heizen, Warmwasseraufbereitung und Kochen emissionsfrei werden. Derzeit werden in Wien noch fast 600.000 Haushalte mit Gasheizungen versorgt. Diese wiederum sind für knapp 90 Prozent der CO2 -Emissionen im Gebäudesektor verantwortlich, da beim Heizen mit Gas die Treibhausgasemissionen vergleichsweise hoch sind. Dafür verantwortlich sind neben dem Zustand und Alter der Heizungsanlangen auch Klimaschäden, die bei der Förderung und dem Transport von Gas entstehen.