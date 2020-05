Von Spitälern abgewiesen: Schwangere verlor Baby

Das Laken, die Hose, alles war voller Blut“, erzählt Sandra W. von der Nacht auf den 12. Jänner, als sie mit Sturzblutungen in ihrer Wohnung in Wien-Ottakring aufwachte. Angehörige brachten die Schwangere, damals in der 13. Woche, ins Spital Göttlicher Heiland. Obwohl zwei Ärztinnen sie umgehend untersuchten, fanden sie keine Ursache für die Blutung. Nach 20 Minuten wurde Sandra W. nach Hause geschickt. Ohne Diagnose. Und immer noch blutend. Im AKH Wien, wo die Frau am nächsten Tag eine Ursache für ihre Blutungen erfahren wollte, wurde sie nicht einmal untersucht. Laut AKH habe sie sich falsch angemeldet – nämlich zur Geburt. Erst nach zwei Nächten voller Panik erhielt die 26-Jährige am 13. Jänner in der Rudolfstiftung die erhoffte Behandlung – und erstmals eine Diagnose für ihre immer noch andauernden Blutungen: Ein Stück vom Mutterkuchen war abgegangen, weil sich dort ein Hämatom gebildet hatte. W. wurde für drei Nächte aufgenommen. Ihr Kind konnten die Ärzte aber nicht mehr retten. Letzten Sonntag hat sie es in der Rudolfstiftung verloren.