Von Polizei gestoppt: Vier Männer wollen in Auto einbrechen

Ein Passant alarmierte in der Nacht auf Mittwoch die Polizei, weil mehrere Personen in der Huttengasse in Wien-Ottakring in ein Auto einbrechen wollten. Die Polizei ertappte vier Verdächtige auf frischer Tat. Die Bulgaren im Alter zwischen 19 und 31 Jahren wurden festgenommen.

Im Auto der Verdächtigen stellten die Polizisten Diebesgut, Einbruchswerkzeug und eine verbotenen Waffe - es soll sich um eine Stahlrute (siehe Bild oben) gehandelt haben - sicher. Die Männer befinden sich in einer Justizanstalt.

Verpassen Sie keine Meldung wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: