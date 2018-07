Berühmte Medaille wurde in Salzburg gestohlen

Dyhrenfurth wurde in Deutschland geboren, musste aber 1937 vor dem Zweiten Weltkrieg wegen seiner jüdischen Wurzeln in die USA emigrieren. Er dreht Filme etwa mit Sean Connery (Am Rande des Abgrunds) oder Clint Eastwood (Im Auftrag des Drachen). Seinen Lebensabend verbrachte die Bergsteigerlegende in Salzburg. Dort starb er im vergangenen Jahr im Alter von 99 Jahren.

Die Hubbard-Medaille ist benannt nach Gardiner Green Hubbard, dem ersten Präsidenten der angesehenen Gesellschaft. Er war zugleich Präsident der Bell-Telefongesellschaft, die 1877 gegründet wurde. Sein Schwiegersohn Alexander Graham Bell gilt als der (Mit-)Erfinder des Telefons.